Jornadas Europeias do Património regressam a Belém com actividades gratuitas

O Padrão dos Descobrimentos associa-se mais uma vez às Jornadas Europeias do Património, que este ano se assinalam sob o lema “Património e Educação”, com visitas e passeios gratuitos que se dividem pelos dias 25, 26 e 27 de Setembro.

A primeira actividade, marcada para dia 25, às 18.00, propõe descobrir a forma como Belém evoluiu e se transformou ao longo do tempo através da exposição “Belém, Demolir para Encenar do séc. XVI ao séc. XXI”, patente no Padrão dos Descobrimentos.

No dia seguinte, 26, a partir das 11.00, há uma visita-percurso por Belém, local evocativo das descobertas marítimas e marcado em 1940 pela Exposição do Mundo Português. Por fim, volta-se a olhar para a exposição “Belém, Demolir para Encenar do séc. XVI ao séc. XXI”, mas desta vez em conversa com o comissário Pedro Nobre.

Todas estas propostas são gratuitas, mas a participação está sujeita à marcação prévia, de modo a respeitar a lotação reduzida. Poderá inscrever-se através de e-mail (se@padraodosdescobrimentos.pt) ou telefone (213 031 953/55).

