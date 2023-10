Francisco Sassetti e Rodrigo Leão no Misty Fest, em Novembro

Entre 1 e 23 de Novembro, na 14.ª edição do Misty Fest acontece entre Lisboa e Porto e em palcos a meio caminho. São esperados concertos de apresentação de novos discos e actuações duplas de artistas nacionais e internacionais.

Um dos destaques no cartaz é Francisco Sassetti, que apresenta Home, álbum de estreia em nome próprio que inclui composições da sua autoria. “É uma música que tinha guardada na gaveta há muito tempo e fui desenvolvendo, é música intimista mas também com temas alegres e relacionados com a minha vida”, descreve Sassetti. Os concertos acontecem a 13 de Novembro, na Casa da Música (21.00) no Porto, a 16, no Salão Preto e Prata, no Casino do Estoril (21.00), a 18, em Leiria, e a 19, em Espinho. O músico toca nas mesmas noites de um dos seus “ídolos de juventude” – Wim Mertens. Este, por sua vez, apresenta o seu novo trabalho Voice of the Living.

Tó Trips, o artista que mais vezes tocou no festival ao longo dos anos, também dá concertos. Desta vez, toca em trio, ao lado de Helena Espvall no violoncelo e António Quintino no contrabaixo, para apresentar o seu último álbum Popular Jaguar, lançado em Fevereiro deste ano.

Já Rodrigo Leão apresenta Piano Para Piano, que, gravado em conjunto com a filha Rosa, é descrito como um diálogo entre dois pianos acústicos. “É um trabalho inesperado, a Rosa vai fazer 20 anos e há 20 anos estava a mudar-lhe as fraldas, nunca pensei partilhar um palco e tocar juntos”, conta o antigo membro dos Madredeus numa apresentação do festival, na passada quinta-feira. Numa das noites de concertos duplos, ambos actuam no CCB, a 1 de Novembro (21.00), e seguem para a Casa da Música, no Porto, a 8 de Novembro (21.00). Rodrigo Leão faz ainda uma paragem no Teatro Virgínia, em Torres Novas, a 18 de Novembro (21.00).

Esta edição marca o regresso de Carlos Maria Trindade. Segundo o músico, Vitral Submerso é um disco intimista que, em tempos conturbados como os que vivemos hoje, leva à reflexão e recolhimento. O concerto para piano solo apresenta as peças do disco, que se enquadram numa espécie de neoclassicismo. No clube Passos Manuel, no Porto, actua a 11 de Novembro (21.30), em Torres Novas, a 18 (21.30) e a 21, no Teatro São Luiz, em Lisboa (21.00). Antes, a 7 de Novembro, Carlos Maria Trindade e Rodrigo Leão encontram-se no palco do Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, em mais uma sessão dupla do festival.

Entre os nomes internacionais do cartaz, conta-se a cantautora britânica Corinne Bailey Rae, que apresenta Black Rainbows, álbum que promete ser uma celebração da cultura negra. A artista, já agraciada com um Grammy, regressa a Portugal a 4 de Novembro para actuar no Capitólio, em Lisboa (21.00), e na Casa da Música, no dia seguinte à mesma hora. Makaya McCraven também é umas das novidades no festival. Sobe ao palco com Matthew Halsall no CCB, a 20 de Novembro (21.00).

Na noite vocacionada para a música brasileira, Anna Setton apresenta o seu terceiro álbum, O Futuro É Mais Bonito, o qual a própria diz falar acerca “do Brasil, da vida, com um olhar feminino e esperançoso do futuro”. O seu concerto, em formato quarteto, passa pela Casa da Música, a 9 de Novembro (21.00), e no Museu do Oriente, em Lisboa, a 10 (19.30). O pianista, compositor e arranjador paraibano Salomão Soares também actua nesses dias, nos mesmos horários e locais.

Rodrigo Cuevas e o duo Bandua actuam no Capitólio, a 3 de Novembro (21.00), e, à mesma hora na noite seguinte, na Casa da Música. A vez de John Grant e Nadine Khouri chega a 22 de Novembro, na Casa da Música (21.00), e a 23, no CCB (21.00). Hauschka, compositor premiado com um Óscar e um BAFTA na categoria de melhor banda sonora original este ano, toca no Museu do Oriente, a 17 de Novembro (19.30), e no Auditório de Espinho (21.30).

Vários locais. 1-23 Nov. Vários preços

