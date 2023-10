‘Há Música ao Fundo do Túnel’ nos metros de Lisboa e do Porto

No mês em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental (assinalou-se na terça-feira, 10 de Outubro), o ciclo de concertos Há Música ao Fundo do Túnel arranca em Lisboa e no Porto. Ao todo, vão ser 36 actuações durante quatro dias, divididas por seis estações de metro. A iniciativa serve para alertar a população para a importância de cuidar de si e do seu bem-estar, e é promovida pelo Ministério da Saúde.

Em Lisboa, o ciclo realiza-se de 26 a 27 de Outubro, no Cais do Sodré, no Marquês de Pombal e em São Sebastião – os concertos no Porto acontecem antes, nos dias 23 e 24. Sobre os artistas, que ainda não foram anunciados, sabe-se que “são novos talentos nacionais que, através da iniciativa Há Música ao Fundo do Túnel, ganham a oportunidade de apresentar a sua música a novos públicos”, como se lê em comunicado da organização.

Há ainda uma Gala Solidária prevista para dia 25, no Teatro Villaret, na capital, com actuações de David Fonseca, Lena D’Água e Mafalda Veiga. Os bilhetes vão custar 15€ e ficam à venda, a partir de 12 de Outubro, nos locais habituais e na bilheteira online LeBillet. Se não conseguir estar presente, mas quiser contribuir na mesma, há um Bilhete Solidário a 5€. A receita angariada será doada a uma instituição nomeada pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental.

+ Arroz Estúdios despedem-se do Beato: “Não vamos parar até nos pedirem para sair”

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês