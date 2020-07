Freguesia de Santo António cancela alguns eventos marcados o Verão

A Junta de Freguesia de Santo António, no coração de Lisboa, tem em marcha o programa cultural "Confiança e Diversidade", planeado até Agosto. Mas embora estivessem em prática as normas recomendadas pela Direcção Geral de Saúde, alguns eventos de Junho foram cancelados, na sequência da resolução do Conselho de Ministros que estabeleceu restrições à Área Metropolitana de Lisboa, no contexto da pandemia actual. Julho também começa com algumas baixas na programação.

De entrada livre, o programa que se propõe ocupar alguns dos espaços mais emblemáticos da freguesia com música, cinema e literatura e teatro vai perdendo, assim, algumas datas e agora estão cancelados mais alguns eventos: Jazz na Praça (5, 11 e 12 de Julho, na Praça da Alegria); Livros com Alegria - Feira do Livro (11 e 12 de Julho, na Praça da Alegria); e Cinema ao Ar Livre (3, 4, 10 e 11 de Julho, no Parque Mayer).

Para já, a programação mantém a Revista no Jardim (às 17.00 de 26 de Julho), uma tarde de espectáculo no Teatro Maria Vitória, e também as restantes datas da iniciativa Cinema ao Ar Livre, marcada para as sextas-feiras e sábados (pelas 21.00) até 29 de Agosto.

A programação vai sendo actualizada na página oficial de Facebook da Junta de Freguesia de Santo António.

