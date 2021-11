Freguesia de Santo António substitui luzes de Natal por apoio social

As artérias de Santo António não vão estar iluminadas com luzes de Natal, uma opção da Junta de Freguesia que preferiu canalizar as verbas para programas de apoio social.

Este ano, ruas como a Luciano Cordeiro, São José, Santa Marta, Camilo Castelo Branco ou o Largo de São Mamede não vão ter iluminações de Natal, como é habitual. Devido ao aumento de pedidos de ajuda, a Junta de Freguesia de Santo António decidiu que nesta quadra prefere “canalizar as verbas das iluminações de natal para apoiar quem mais precisa”.



“Os pedidos de ajuda têm vindo a crescer em diferentes áreas. Temos verificado um aumento exponencial no apoio para pagar a água, a luz, o gás, as rendas, a comida... E, apesar das ajudas vastamente distribuídas pela freguesia, com os normais programas de distribuição alimentar semanais, com a Mercearia Social Valor Humano a funcionar de segunda a sexta, e o Cabaz que, nesta altura do Natal, permite-nos chegar a mais de 649 famílias, todas elas mostram-se insuficientes para chegarmos a todos aqueles que nos têm procurado”, anuncia a Junta de Freguesia em comunicado.

Mas o espírito natalício estará iluminado na Avenida da Liberdade – que também faz parte de Santo António – onde a instalação das luzes é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa.

