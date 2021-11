Luzes de Natal em Lisboa acendem esta sexta-feira

As iluminações de Natal acendem-se em Lisboa no próximo dia 19, às 18.30, a partir da Praça do Comércio.

A pouco mais de um mês do Natal, Lisboa vai finalmente ter iluminações natalícias. As estruturas já estão a ser montadas há largas semanas, mas o momento em que as luzes se acedem está reservado para esta sexta-feira, 19, às 18.30, relevou esta quinta-feira a Câmara Municipal de Lisboa.

"São mais de 210 quilómetros de luz, com recurso a lâmpadas de baixo consumo, que irão trazer um brilho especial à nossa cidade nesta quadra natalícia", lê-se nas redes sociais da CML, que vai acender as luzes a partir da Praça do Comércio.

No ano passado, Lisboa iluminou-se a 20 de Novembro. Em virtude da pandemia, não houve inauguração oficial para evitar aglomerados de pessoas no local.

