Sintra recebe ciclo de concertos de Natal gratuitos

O Ciclo de Concertos de Natal, promovido todos os anos pela Câmara Municipal de Sintra, está de volta com seis espectáculos de entrada gratuita, no Centro Olga Cadaval e em várias igrejas do concelho. A programação, que se realiza entre 19 de Novembro e 17 de Dezembro, sempre às 21.00, inclui performances de alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais, entre os quais se destaca a soprano Céline Scheen, que irá liderar a recém-criada Real Câmara, uma orquestra barroca especializada na interpretação musical com instrumentos de época.

“O ciclo oferece um conjunto diversificado de repertórios, que incluirá obras de compositores portugueses como Afonso Lobo, Manuel Cardoso e Lopes Graça, passando também pelos incontornáveis Pergolesi, Vivaldi, Telemann, assim como Berlioz e Max Reger, abarcando de uma forma muito abrangente um período histórico que irá percorrer sonoridades desde o século XI ao século XX”, lê-se em comunicado da organização, que pretende democratizar o acesso à fruição das artes nos mais diversos espaços.

O primeiro concerto está marcado para 19 de Novembro, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Colares, com o ensemble Ars Eloquentia (baixo contínuo e flautas de bisel e traverso), que traz o requinte da Trio-Sonata barroca nas cortes europeias. Segue-se, a 26 de Novembro, na Igreja de São Pedro de Almargem do Bispo, o “legado da música polifónica sacra dos compositores portugueses e a herança estilística da Idade de Ouro”, com o grupo vocal Olisipo.

Já em Dezembro, estão previstos mais quatro concertos. Na primeira sexta-feira do mês, o programa realiza-se na Igreja de Nossa Senhora da Saúde da Penha Longa e propõe uma viagem temporal pela música sacra dos compositores europeus, com o Alma Ensemble. No dia seguinte, 4 de Dezembro, celebra-se o primeiro aniversário do restauro do Órgão Histórico da Igreja Paroquial de S. Martinho, com o Agrupamento Vocal Sacra Música.

Mais tarde, a 10 de Dezembro, novamente na Igreja de S. Martinho, a recém-criada Real Câmara promete fazer uma homenagem à música barroca e às práticas musicais da corte na época setecentista. Segue-se, no dia 17, um programa inteiramente dedicado ao período barroco, mas no Centro Cultural Olga Cadaval, com a Orquestra Municipal de Sintra D. Fernando II.

Vários locais em Sintra. De 19 de Novembro a 17 de Dezembro. Sex e Sáb (4 de Dezembro) 21.00. Entrada livre, mediante reserva através de e-mail (bilheteira.ccoc@cm-sintra.pt).

