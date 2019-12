Fresh Fit Food: os 3F's chegaram à cozinha em Alvalade

Nem fado nem futebol ou Fátima. Fresh Fit Food é a proposta que Ricardo Santos e Paula Madeira trazem ao bairro de Alvalade numa cozinha simples, sem espaço a plásticos, açúcares refinados e com o desperdício em mente.

Aconchegante é a primeira palavra que vem à mente quando se passa a porta. Durante um ano e meio renovaram o espaço, preenchendo-o com vários apontamentos, como os pratos na parede, o ladrilho de vidro como pedaço de chão, um tronco como cabide, lembranças de amigos e clientes. A carta é o reflexo do nome, apostando na comida fresca e nos produtos da época. Há bowls como a Grã bowl (8€), com grão de bico, pepino, tomate, atum ao natural, azeitonas, ovo cozido e cebola roxa, o Fit bowl (8€), com noodles de courgette, cenoura, couve roxa, abacate, nozes picadas ou o Winter bowl (8,50€), com arroz selvagem, cogumelos frescos, espinafres, pêra rocha, ovo mal cozido, coentros, azeite e limão.

Fotografia: Duarte Drago

A inspiração dos pratos chegou-lhes numa viagem ao México, explica Paula. "Estivemos 3 meses no México e nessa altura mudámos os nossos hábitos alimentares. Percebemos que, com a alimentação certa e com exercício, conseguíamos um estilo de vida melhor. A cozinha tornou-se uma paixão aí". A ex-produtora e manager não tinha formação em cozinha mas o entusiasmo sobrepôs-se, testando receitas, construindo a ideia de negócio, percebendo quais os ingredientes que melhor lhe serviam os pratos. Dos bowls para a 3 way toast (3€) é um pequeno salto. Uma fatia de cada pão da casa, torrada com doce de fruta da época, manteiga de amendoim ou manteiga de ovelha.

Segue-se a tosta de abacate e salmão fumado (6€), os ovos mexidos em tosta de pão de massa mãe (6€), ou o veggie burger (8€), um hambúrger de feijão preto com abacate, tomate e alface iceberg em bolinha de beterraba. As panquecas (5,50€) são outros dos ex-líbris da casa. Seis panquecas de aveia, com banana, manteiga de amendoim, chips de côco ou doce de abóbora com nozes.

Fotografia: Duarte Drago

Nos bolos, o 3F também não descura, com bolo verde de abóbora e côco (2,50€), banana bread (2€), refegos de abóbora (3€) e tartes cruas de frutos secos e fruta (3€) ou as raw pies, que abrem caminho aos doces. Aqui, as power balls (1,20€), bolinhas de tâmaras, cacau, frutos secos ou matcha, as surpresas de chocolate negro (1,30€) ou a muuuuusseee fit (3€), uma mousse de chocolate negro 75% cacau, sem manteiga e sem açúcar adicionado, são parte do receituário da casa.

Sobre o espaço do 3F, Paulo é peremptório: "Isto é uma cozinha consciente, portanto fazia sentido que o espaço também o fosse. Comprámos tudo sem segunda mão, adaptámos, limpámos, demos uma segunda vida ao que aqui está. Quando entras, sentes o amor do espaço. É isso que queremos". Os fornecedores foram o ponto que faltava afinar. "Consumimos local, temos um acordo aqui com o mercado, os nossos produtores trazem-nos coisas de explorações agrícolas pequenas, familiares."

Fotografia: Duarte Drago

O 3F tem também um brunch disponível todo o dia (15€), aos domingos. Panquecas, frasco de iogurte com fruta e granola ou papa de aveia com fruta, sumo do dia, tosta com abacate ou ovos mexidos e café, chá ou latte fazem o menu. E com o andar de baixo espaçoso, os jantares de grupo são bem vindos, mediante marcação, num mínimo de oito pessoas e um máximo de 30.

Travessa Henrique Cardoso, 5B (Alvalade). Ter-Sáb 09.00-19.00, Dom 10.30-16.00.

