Fruly: há novos sumos e smoothies saudáveis no Saldanha

O quiosque da Fruly abriu no Dolce Vita Monumental, no Saldanha, a 13 de Dezembro. É o primeiro de vários espaços da recém-criada marca de sumos de fruta natural, sem adições de açúcar ou água.

Jessica Barum, gerente do espaço e criadora do conceito, teve a ideia para a marca há cerca de seis anos, enquanto estudava nos Estados Unidos e a moda dos smoothies e sumos detox acabava de aparecer. Quando regressou a Portugal, começou a desenvolver a ideia para a Fruly, “um trocadilho feito com as palavras truly e fruit, que procura representar tudo aquilo que a marca quer ser: um espaço onde pode encontrar os verdadeiros sumos e smoothies de fruta natural”, explica a jovem empreendedora à Time Out.

Fotografia: Inês Félix

A Fruly quer melhorar os hábitos alimentares dos lisboetas e, por isso, apresenta uma oferta variada e muito acessível: a fruta é protagonista e os sumos são a especialidade da casa. A carta de bebidas tem dez combinações originais carregadas de fruta fresca, feitas no momento. Há o Coco-Cabana, com coco, abacaxi e banana, ou o Doutora Melancia, com melancia, banana e hortelã (2,80€). Se estiver inspirado pode criar o seu próprio Fruly, com uma combinação de frutas à escolha (3,30€).

Fotografia: Inês Félix

Para comer também não faltam opções saudáveis. O menu de almoço inclui um sumo natural e um wrap ou salada (5,95€), mas se não passa sem sobremesa, a Fruly também vende bolachas, muffins e brownies, sempre sem adição de açúcar e com preços que variam entre os 1,50€ e os 1,70€.

Também aqui pode fazer as suas combinações originais de açaí (4,90€) ou iogurte natural (3,50€) com três toppings, entre os mais de 20 existentes, entre os quais fruta, granola, canela, hortelã, muesli, chia, gengibre, linhaça, aveia ou proteína. E, como quiosque especialista em fruta, não poderia faltar a fruta vendida à peça (0,85€) ou em taça (2,50€).

A Fruly é saudável mas sustentável e amiga do ambiente. Os copos e palhinhas onde são servidos os sumos são feitos a partir de PLA, um plástico biodegradável, ou seja, que não vai para a reciclagem, mas sim para o lixo orgânico. A partir de Janeiro, também vão ter à venda garrafas reutilizáveis (7,90€) para encher com sumos e smoothies sempre que quiser.

Edição de Inês Garcia

Centro Comercial Dolce Vita Monumental (Saldanha). 216 093 498. Seg-Sex 8.30-22.00, Sáb 10.00-22.00, Dom 10.00-20.00.

