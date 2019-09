Fuckup Nights: uma noite para explicar os seus fracassos em dez minutos

“A noite em que falhar é a palavra de ordem”: este é o mote de mais uma edição das Fuckup Nights, um evento onde se partilham histórias de insucessos profissionais apenas com imagens. Acontece a 10 de Outubro no Impact Hub e o desafio é encontrar o lado positivo dos fracassos.

Estas noites já se tornaram num movimento global e acontecem em 90 países e 300 cidades – Lisboa é a feliz contemplada. As regras são simples: cerca de três ou quatro pessoas sobem a palco e, sem remorsos do passado, contam os seus fracassos profissionais usando apenas dez imagens, tudo num contrarelógio de sete minutos. Os participantes são, normalmente, empreendedores e criativos, mas não há limites para quem queira entrar no jogo.

O objectivo destas noites passa por mostrar que um fracasso também pode ser uma aprendizagem, uma oportunidade de mudança e de recuperação desse falhanço, promovendo ao mesmo tempo o networking entre os participantes.

Para a próxima edição os convidados Ricardo Belo de Morais, Gianluca Pereyra e João Correia vão partilhar as suas histórias. “Socialmente, a palavra fracasso não é admissível e é, muitas vezes, motivo de vergonha”, refere em comunicado Ruben Obadia, CEO da Message in a Bottle, a agência dinamizadora do evento. “Queremos desmistificar o conceito de fracasso, que quer mostrar que aprendemos muito mais com um falhanço do que com dez sucessos, e que fracassar é meio caminho andado para ter sucesso. Acima de tudo queremos mudar mentalidades, apoiando o empreendedorismo em Portugal”.

Os bilhetes custam 10€.

Impact Hub Lisbon. Rua 1º de Maio, 103. 10 de Outubro 19.00. 10€.

+ As melhores coisas para fazer este fim-de-semana em Lisboa