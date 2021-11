Fundação Serralves passa a gerir maat e Central Tejo

É a Fundação Serralves que vai gerir e programar o campus cultural da Fundação EDP em Lisboa, onde se inclui o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (maat) e a Central Tejo. O anúncio daquela que é "uma parceria a longo prazo" entre a Fundação EDP e a Fundação Serralves foi feito no final desta manhã.

De acordo com o comunicado enviado às redações, o "memorando de entendimento" já foi assinado. "A parceria será concretizada na gestão e programação, por parte de Serralves, do Campus Cultural da Fundação EDP em Lisboa, juntando o maat e a Central Tejo ao Museu de Arte Contemporânea, à Casa e Parque de Serralves e à Casa do Cinema Manoel de Oliveira", lê-se no mesmo documento, que não especifica os termos do acordo.

Para a Fundação de Serralves "esta parceria representará um marco no seu historial de divulgação da cultura contemporânea nas suas múltiplas expressões, potenciando também a sua ação ao nível da promoção do conhecimento e da ciência. Com esta presença física em Lisboa, a Fundação de Serralves consolidará a sua relevância nacional, e reforçará a sua afirmação internacional."