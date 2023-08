Futuro, és tu? As Conferências do Estoril respondem a partir de sexta-feira

“Re-humanizar o mundo” é o tema da oitava edição das Conferências do Estoril, marcada para 1 e 2 de Setembro. Planeta, pessoas, saúde, ambiente, política e paz vão estar em cima da mesa no Campus da Nova SBE, em Carcavelos. A entrada é livre.

Há mais de uma década que as Conferências do Estoril recebem personalidades importantes de diversos sectores profissionais para discutir temas relevantes para a nossa sociedade – e para o nosso planeta. Em 2023, o evento está de volta para a oitava edição, que acontece a 1 e 2 de Setembro no campus da Nova SBE, em Carcavelos.

Depois do enorme sucesso da sétima edição – que foi distinguida pelos prémios Eventex, com medalha de bronze, nas categorias de Melhor Conferência e Melhor Evento de Pensamento de Liderança –, desta vez o tema é ambicioso. As Conferências do Estoril propõem-se a “re-humanizar o mundo”, com foco nas áreas do ambiente, saúde, política, paz e pessoas.

“Re-humanizar é sobre viajar até à essência dos nossos traços comuns e trazer o melhor deles ao de cima”, descreve a organização. “Não é apenas uma ideia simpática. É uma prática que, quando posta em acção, melhora as nossas vidas.” Assim, em Carcavelos vai debater-se para se chegar a um futuro mais sustentável, inclusivo, igualitário e justo – através de conversas construtivas e realizadas com espírito crítico.

Entre os convidados já confirmados para esta edição encontram-se Sir Richard Roberts, o responsável científico pelos New England Biolabs; a vice-presidente executiva da L’Óreal, Alexandra Palt; o professor e investigador Aaron Ciechanover; a fundadora da organização de sustentabilidade Needlab, Sameera Chukkapalli; o aventureiro ambientalista Erden Eruç ou o surfista João de Macedo. São especialistas de diferentes áreas que se têm vindo a debruçar sobre estas questões e que vêm partilhar a sua visão e conhecimentos nas conferências. Gerard Ryle, Maya Gabeira, Karim Lakhani, Anindyn Ghose, Luís Sobral, Cristina Duarte, Fola David, Jo Roislien, Klara Jelinkova, Nelly Enwerem-Bromson, Ricardo Gil da Costa e Zoray Talib também se encontram na lista de oradores.

A ideia passa por perceber o que é que cada um de nós pode fazer para contribuir para um planeta melhor. Como podemos trabalhar juntos para mudar as coisas? Qual é a nossa responsabilidade para com as gerações mais novas e aquelas que ainda estão por nascer? Como é que podemos ser mais activos e eficazes na procura de soluções? Que tipo de medidas é que podem ser implementadas? Que hábitos temos de alterar para assegurarmos um futuro mais sustentável? Como saímos das nossas bolhas para entender melhor o outro? Como é que podemos ajudar a re-humanizar o planeta? São estas algumas das muitas perguntas que vão servir de base aos debates que vão ocupar a Nova SBE durante dois dias. O primeiro será mais focado nas áreas de ambiente, paz e políticas. O segundo dia irá centrar-se na saúde e na vida das pessoas. Como habitual, as conversas decorrem em inglês.

A entrada é livre, mas é obrigatório fazer uma inscrição, no site oficial da iniciativa, uma vez que os lugares são limitados. Se estiver longe mas quiser assistir às conferências, não há qualquer problema: os debates serão transmitidos em directo, também de forma gratuita, através de uma plataforma digital. O evento é co-organizado pela Nova Medical School - Faculdade de Ciências Médicas, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e do Turismo de Portugal.

A sessão de abertura, marcada para as 09.00 de 1 de Setembro, vai contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; do presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras; do vice-presidente da autarquia, Miguel Pinto Luz; do reitor da Nova SBE, Pedro Oliveira; e da reitora da Nova Medical School, Helena Canhão.

As Conferências do Estoril começaram em 2009 e tornaram-se uma autêntica referência na sua área. Ao longo dos anos acolheram mais de 13 mil pessoas, de 105 nacionalidades, além de mais de 400 oradores especializados – desde vencedores de prémios Nobel até chefes de estado, passando por empresários, políticos, investigadores académicos, jornalistas ou empreendedores. Tony Blair, Yulia Tymoshenko, Aleksander Kwaśniewski and Kolinda Grabar-Kitarović, Roberta Metsola, Francis Fukuyama, Joseph Stiglitz, Mary Robinson, Mohamed Elbaradei e Fareeda Khalaf são alguns dos mais ilustres convidados que já participaram.

Pelo meio também existem algumas actuações artísticas, momentos de networking e, claro, coffee breaks.

Conferências do Estoril. Campus da Nova SBE, em Carcavelos. Sex e Sáb. Entrada livre.

