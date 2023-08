Futuro Museu da Água e dos Resíduos de Sintra estará aberto à noite a 12 e 19 de Agosto

O Espaço SMAS da Ribeira de Sintra, futuro Museu da Água e Resíduos, vai estar aberto a 12 e 19 de Agosto, entre as 18.00 e as 22.00, no âmbito do evento “Museu Fora d’Horas”. A proposta, integrada na programação do Sintra Ocean and Surf Film Festival, inclui ainda a oferta de viagens no eléctrico de Sintra.

“Nestes sábados (12 e 19), os visitantes, vão poder deslocar-se gratuitamente no eléctrico de Sintra, com viagens de e para a Ribeira de Sintra, em horários especiais: partidas de Sintra para o Espaço SMAS às 17.30, 18.30, 19.30 e 20.30; e horários de regresso às 18.15, 19.15, 20.15 e 22.00”, lê-se no site dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, que estão a promover o Sintra Ocean and Surf Film Festival, em conjunto com a autarquia e a Hope Zone Foundation.

O festival, dedicado à preservação dos oceanos, está a decorrer no SMAS, com a exibição de filmes até 16 de Setembro. Em paralelo, está ainda patente uma exposição do colectivo Skeleton Sea, com esculturas produzidas a partir de lixo recolhido nas praias e no mar, bem como com fotografias das praias do concelho de Sintra, da autoria do fotógrafo profissional Ricardo Bravo.

Localizado na Ribeira de Sintra, na antiga garagem dos eléctricos de Sintra, o Espaço SMAS vai dar lugar, ainda este ano, ao Museu da Água e Resíduos, “um espaço museológico que se pretende afirmar como um pólo de referência ao nível da educação e sensibilização ambiental e de divulgação científica e tecnológica”. Ainda antes, nos dias 12 e 19, os visitantes vão ter direito a actuações ao vivo: “de Leo e Sarmento dos Terra Livre e da dupla Nazarin respectivamente”.

