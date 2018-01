Gaika e outros concertos a não perder esta sexta-feira na Zé dos Bois

Poucos artistas britânicos merecem, hoje, ser ouvidos com a mesma atenção que Gaika. Não só por causa da música, como daquilo que tem para dizer em entrevistas e ensaios política e socialmente engajados. Ainda assim, neste caso, a música é o mais importante. Um misto de grime, dancehall, r&b e electrónica experimental, com o fulgor do melhor rock, que esbate e transcende as fronteiras da música negra britânica. E o seu som continua a evoluir, como atesta o seu percurso desde as primeiras mixtapes até às edições curtas pela Warp (um single e três EPs). Esteve para tocar na ZDB em Novembro, no entanto teve de cancelar o concerto. Vem agora, munido dos EPs The Spectacular Empire I e II, lançados na recta final de 2018.

Antes de Gaika subir ao palco, vamos poder ouvir a MC londrina Flohio, que em Setembro acompanhou os God Colony na Zona Não Vigiada e agora se apresenta sozinha. Na altura, ficámos com vontade ouvir mais do seu grime raçudo, portanto é bem-vinda de volta.

Além dela, estreiam-se cá os 808INK, duo do produtor 808Charmer e o rapper Mumblez Black Ink, na vanguarda do hip-hop londrino. Bem como Gloria, cantora de um r&b futurista. Vale a pena chegar a horas, para não perder nenhum dos concertos.

Gaika/ 808INK/ Flohio/ Gloria. Zé dos Bois. Sex 22.00, 10€.

