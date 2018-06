Gala do Guia Michelin 2019 vai ser em Lisboa

A cerimónia do Guia Michelin Portugal e Espanha 2019 deverá ser no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, a 21 de Novembro, escreve o Público, que cita o jornal Expresso.

O anúncio oficial do palco da gala do guia gastronómico só será feito no dia 25 de Junho, numa acção conjunta entre o Ministério da Economia, através do Turismo de Portugal, e a Câmara Municipal de Lisboa.

Em Novembro de 2017, depois da atribuição das estrelas em Tenerife, Angél Pardo, director de comunicação da Michelin Espanha e Portugal, já tinha expressado o seu desejo de a cerimónia se realizar na capital portuguesa, falando apenas na falta de um “compromisso institucional local suficientemente potente” para efectivar a escolha. O mesmo desejo foi demonstrado pelo Governo português em 2016, em Girona, pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

As galas do importante guia costumam ter mais de 500 participantes. Nos últimos anos, os anúncios foram feitos em cidades como Madrid, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela ou Marbella. Santander, Valencia e San Sebastián eram as candidatas à realização da cerimónia de 2019.

Na última edição, o guia que elege aqueles que considera os melhores restaurantes do mundo, deu duas novas estrelas aos restaurantes portugueses: ao Vista, chefiado por João Oliveira em Portimão, e ao Gusto, de Heinz Back e Daniele Pirillo, em Almancil. Lisboa manteve o mesmo número de estrelas e aguarda por esta edição, sob o céu estrelado da cidade, para cair mais alguma.

