Galeria do Museu Nacional de Arte Antiga vai encerrar para obras

São más notícias para todos aqueles que, volta e meia, se sentem impelidos a contemplar as obras dos mestres do Velho Continente. A partir de 3 de Março, a Galeria de Pintura Europeia do Museu Nacional de Arte Antiga vai estar encerrada para obras, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A abertura está prevista para Maio de 2026.

Abertas vão continuar as restantes salas do museu das Janelas Verdes, entre elas as das Artes Decorativas Europeias, a Galeria dos Têxteis, a Sala do Mezanino, a Galeria de Mobiliários, a secção de Joalharia e Ourivesaria, as salas de Cerâmicas e a Galeria de Pintura e Escultura Portuguesa, entre outras.

Desde que o ano começou, este é o segundo espaço museológico lisboeta a anunciar o seu encerramento. Também em Março, o Museu Gulbenkian vai fechar para obras, estando a reabertura prevista para Julho do próximo ano.

Jardim 9 de Abril (Janelas Verdes). Ter-Dom 10.00-18.00. 15€ (gratuito para residentes em Portugal ao abrigo do regime de gratuitidade)

