Galeria São Roque presta tributo à mulher-artista portuguesa

Exposição “A Tribute to Women. Artists in the São Roque Collection”

Repensar a disparidade de género e lutar contra a discriminação de que as artistas têm vindo a ser alvo. É esta a ambição da Galeria de São Roque, que decidiu reunir um conjunto de 91 trabalhos de 40 artistas nacionais, que fazem ou fizeram parte do espólio da casa. A exposição “A Tribute to Women. Artists in the São Roque Collection” inaugura já esta quinta-feira, 6 de Maio, a partir das 16.00, na São Roque too.

No contexto da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, foi pensada uma exposição temática, que deveria ter tido lugar em Bruxelas no passado mês de Janeiro e que irá decorrer em Junho na Fundação Calouste Gulbenkian. A São Roque – Antiguidades e Galeria de Arte associou-se a esta importante iniciativa, por considerá-la da maior actualidade e relevância.

“As barreiras impostas por questões sociais, políticas ou culturais impediram as mulheres, não apenas de seguir o caminho artístico, mas também de obterem o seu verdadeiro reconhecimento nesse domínio”, afirma Mário Roque, proprietário da Galeria São Roque e da São Roque too. “Embora se reconheçam alguns avanços nestes últimos anos, sobretudo nas camadas mais jovens, as questões da paridade ainda estão longe de estar resolvidas, não só em termos de oportunidades, mas também pela dificuldade de as mulheres-artistas verem as suas criações valorizadas de forma semelhante.”

Integrada na programação cultural da Galeria para 2021, num ano que se pretende inteiramente dedicado a mulheres-artistas, esta exposição integra desde Josefa d’Óbidos até jovens artistas contemporâneas. “A escolha incide, maioritariamente, nas que estão representadas no espólio actual da São Roque ou que, em algum momento, fizeram parte da sua coleção”, esclarece o antiquário e coleccionador. “Esta é a única razão pela qual muitas artistas, algumas com uma carreira de inquestionável notoriedade, não estão representadas. No entanto, este tributo que agora se promove, é dirigido a todas, sem excepção.”

Entre os nomes representados, encontramos Aurélia de Sousa, Eduarda Lapa, Sarah Affonso, Ofélia Marques, Maria Helena Vieira da Silva, Maria Keil, Lourdes Castro, Paula Rego, Ana Jotta, Ana Marchand, Graça Morais, Ana Vidigal e Joana Vasconcelos, entre tantas outras. E está ainda prevista uma mesa redonda, que deverá realizar-se a 25 de Maio, com a participação de Manuela Hargreaves, Filipa Lowndes Vicente, Marina Bairrão Ruivo e Silvia Chicó. A moderação será de Paula Moura Pinheiro.

São Roque too. Rua de São Bento, 269. Seg-Sáb 10.00-19.30 (Inauguração: Qui 16.00-21.00).

