Galeria Underdogs volta a abrir portas e inaugura duas novas exposições

A Underdogs volta a dar vida a Marvila a partir do dia 10 de Julho e traz consigo duas exposições na algibeira, uma na galeria e a outra no espaço capsule.

Três meses depois de ter de fechar a porta na cara da pandemia, a galeria regressa com duas exposições que ficam por lá até 8 de Agosto. A exposição da sala principal, “Asteraceae”, está entregue à artista americana Swoon e inclui uma vasta gama de obras expressivas em vários suportes – mostrando técnicas como os seus icónicos recortes e colagens em papel, estampa xilográfica, serigrafia e pintura aplicadas a diferentes superfícies. Também vai estar exposto um filme de animação stop-motion – todas criadas em anos recentes.

Funcionando como uma primeira apresentação a um público português, este conjunto de obras intimistas e figurativas inspirado na vida pessoal de Swoon e nas suas interações com pessoas e com o mundo. O seu trabalho tornou-se conhecido por casar o fantástico e o mundano, juntando a isto elementos de fábulas e mitos e, recorrentemente, ao sagrado feminino.

Em 2019, a Underdogs passou a englobar também a Art Store e um espaço para pequenas exposições e projectos experimentais, o Underdogs Capsule. É aqui que a artista visual americana Heather Benjamin vai expor os seus trabalhos criados especificamente para este contexto com recurso a lápis, guache e acrílico sobre papel.

“Split” é apenas uma amostra do trabalho da artista, que vive e trabalha em Nova Iorque, e apresenta uma faceta intimista e autobiográfica. É um meio para expressar as suas perspectivas sobre a dualidade de ser mulher, “comunicando tanto o júbilo da autoconfiança, da beleza e da força quanto a ansiedade do desalento, da humilhação e da insegurança através das suas originais personagens-avatares”, refere o comunicado.

Para garantir as regras de segurança e higiene traçadas pela Direcção Geral da Saúde, será obrigatório o uso de máscara, o espaço estará devidamente assinalado e as entradas serão controladas para assegurar o número de visitantes por metro quadrado.

Rua Fernando Palha, Armazém 56 (Marvila). info@under-dogs.net. Exposições 10 de Julho (14.00-20.00) a 8 de Agosto Ter-Sáb 12.00-19.00. Entrada livre.

