Galerias São Rafael estreiam nova exposição virtual e imersiva

As Galerias São Rafael procuram unir a experiência estética, performativa e filantrópica a um novo conceito digital, que se apresenta como imersivo e multissensorial. A exposição “Midsummer Night’s” inaugura esta sexta-feira, 30 de Julho, às 18.00, e fecha com a transmissão em directo do espectáculo O Evangelho de Van Gogh, pelas Produções D. Mona. O evento virtual é de entrada livre.

A proposta de exposição virtual mais comum trata-se de uma apresentação em grade, onde os espectadores clicam nas fotografias para ver as obras ao perto. Mas estas novas galerias funcionam de forma diferente. “Procurámos por uma alternativa que nos trouxesse a experiência imersiva de uma exposição, com os seus visitantes e o ambiente acolhedor da vernissage”, esclarecem as criadoras do projecto, Mónica Kahlo e Sílvia Raposo, que ambicionam tornar a arte mais acessível ao público.

Com foco em obras de artistas estabelecidos e emergentes, premiados nacional e internacionalmente, a mostra “Midsummer Night’s” contempla trabalhos de nomes como a alemã Lilly Helja Jonasson, reconhecida pela técnica “splittografielage”, assente na fragmentação de fotografia de autor em formas geométricas, ou o jovem artista algarvio Rodolfo M. Costa, que explora temas como o graffiti, a informação, a publicidade, o multiculturalismo e o consumismo.

Entre as cerca de 80 obras a ser exibidas, destacam-se também os desenhos do artista chileno Fabián Caro Román, que aludem à temática do sonho e do inconsciente; uma série de ilustrações únicas do projecto Vimoc; e algumas das obras premiadas da artista aveirense Leonor Trindade Sousa, que este ano já conta com 12 prémios de artes entre Itália e França, inclusive a Palma de Ouro em Cannes. Ao seu lado, estará também o artista plástico angolano João Freire, premiado pelos seus trabalhos em aguarela e escultura.

Na vanguarda da comercialização, as Galerias São Rafael promovem ainda a venda das obras em exposição, com 10% da receita a reverter a favor do projecto Anjos da Arte, que promove a arte contemporânea e o circuito da arte de luxo junto de comunidades de risco, numa estreita colaboração com associações sociais e humanitárias. As entregas são personalizadas e não têm custos adicionais, contando com portes grátis.

A plataforma online, também presente nas redes sociais, como o Facebook, foi lançada em Fevereiro deste ano e já conta com 300 obras de pintura, escultura, fotografia e fine art, disponíveis para compra a qualquer momento.

Online. Sex 18.00. Gratuito.

