Gelados tradicionais de Abrantes vão estar à prova no Intendente

Mas só durante um dia. Os Gelados Lis, que refrescam a cidade ribatejana há mais de 40 anos, vão ser servidos durante a tarde de 6 de Julho, no Largo do Intendente.

Abrantes é também banhada pelo Tejo, mas fica a 143km de distância de Lisboa. Mas no primeiro sábado do festival Bairro Intendente em Festa encurtam a distância por um dia.

São 100% portugueses, não têm corantes nem conservantes e vão ser servidos entre as 12.30 e as 19.00 num carrinho ambulante junto à esplanada da Produtos e Territórios – Loja do Intendente, onde pode provar os seis sabores disponíveis e, se quiser, comprar um (ou mais) pequeno cone com o sabor escolhido. São eles: meloa, morango, tangerina e amora (com amoras de um produtor de Abrantes) e Palha de Abrantes, o mesmo sabor da doçaria conventual de Abrantes que está nos finalistas distritais do concurso 7 Maravilhas de Portugal – Doçaria. Para provar em cone ou copo (1,80€, uma bola; 3,20€, duas bolas).

©Gelados Lis

Uma acção promocional da TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior que tem por objectivo “contribuir para o escoamento do que é produzido no seu território, Abrantes, Constância e Sardoal”. Além da loja em Abrantes, os Gelados Lis também têm porta aberta em Santarém.

