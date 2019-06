Street Fest regressa à Alameda com música e comida de rua

O Verão pede arruadas para aproveitar o bom tempo e, mesmo depois de um mês de Santos Populares, não há descanso. O Street Fest está de volta a 6 e 7 de Julho, desta vez na Alameda Dom Afonso Henriques, com muita música e comida de rua.

Será no espaço junto à Fonte Luminosa que se estendem os arraiais desta edição de Street Fest, que tem feito a festa no Martim Moniz em edições anteriores.

Durante dois dias, leve apetite para grandes petiscadas: há caracóis, pizzas, bifanas, tártaros, gelados, smoothies, tacos, crepes, tudo para agradar a preferências doces e salgadas. A Menko Origami, Coisas da Vi, Wood Bug, Âmbar, Luma, Legend Hot Dog, Cá te Espero, El Taco Chigon, Fritaria ou Smashy Abacaxi são algumas das carrinhas e bancas que vão estacionar na Alameda, prontas a encherem-lhe a barriga e a matar-lhe a sede.

Para animar a malta, há música durante as tardes e noites de festival. No sábado, 6, Mr. Mute & Mr. Bird estreia a mesa de som (12.00-17.00) e segue-lhe os passos Ketzal, até às 21.00. Ao domingo, 7, as rédeas musicais são de Rycardo (12.00-17.00) e de Nuno di Rosso (17.00-21.00).

Alameda Dom Afonso Henriques. 6 e 7 de Julho 12.00-22.00. Entrada livre.

