George R.R. Martin tem uma nova série a caminho produzida pelo Syfy e a Netflix

Um rumor antigo acaba de ser confirmado: há mais uma série baseada na obra de George R.R. Martin a caminho. O que aí vem nada tem a ver com o fenómeno A Guerra dos Tronos, trata-se antes de Nightflyers, uma história escrita e publicada em 1980 sobre uma equipa de cientistas numa expedição que tem como objectivo entrar em contacto com aliens. A série ganha vida pelas mãos do Syfy e da Netflix.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Syfy, que deu a conhecer a parceria com a Netflix – o serviço de streaming fica com os direitos de transmissão de Nightflyers fora dos Estados Unidos.

Em Novembro, George R.R. Martin revelava já no seu blogue alguns detalhes sobre a série, cujo livro já tinha inclusive dado origem a um filme de terror, realizado em 1987 por Robert Collector. O autor escrevia então que Nightflyers devia estrear-se no Verão, embora o comunicado do Syfy não faça menção a isso, revelando apenas que a data de estreia ainda não está decidida.

Segundo o New York Times, Daniel Cerone, argumentista e produtor de séries como The Blacklist e Dexter, será o showrunner de Nightflyers, que contará no elenco com Gretchen Mol, Eoin Macken, David Ajala, Sam Strike, Maya Eshet, Angus Sampson, Jodie Turner-Smith e Brían F. O’Byrne. George R.R. Martin será creditado como produtor executivo, à semelhança do que já acontece com A Guerra dos Tronos.

Se ficou desiludido por perceber que as duas séries nada terão em comum, não desespere porque é bem provável que à última temporada de A Guerra dos Tronos se sucedam spin-offs e prequelas – correm os rumores de que algumas já estão mesmo a acontecer, pelo menos no papel.

