É um negócio de família com o nome do país onde dois irmãos nasceram. É para comer sem regras, à medida que os pratos vão chegando, carregados de nozes e romãs.

Não há entradas nem pratos principais. Tudo é para partilhar à medida que vai chegando à mesa. É assim no país de origem dos proprietários e é assim no restaurante que decidiram abrir em Lisboa no final de Outubro de 2025. “Na Geórgia, a mesa é montada com 30 ou 40 pratos e cada um come o que quiser. Aqui tínhamos de fazer como fazemos em casa”, explica à Time Out Jaba Somkhishvili.

O empresário vive em Portugal há 26 anos, sempre trabalhou em restauração e, apesar de já ter tido um espaço próprio no Bairro Alto há cerca de uma década, foi com a chegada do irmão, Giorgi, e da cunhada, Tamari Tabatadze, há quatro anos, que começou a pensar abrir um restaurante realmente familiar. “Na Geórgia, o meu irmão tinha uma empresa de elevadores e a minha cunhada estava em casa, mas sempre cozinhou para a família.” É, por isso, dela a responsabilidade de preparar tudo o que está na carta, enquanto os irmãos gerem a parte mais visível do espaço com capacidade para 26 pessoas.

Um balcão tradicional e memórias de família nas paredes

O bar, de frente para a porta, tem um azul vivo e uns recortes tradicionais que recriam uma varanda típica – também lá estão as telhas, no topo – que foi totalmente construída por Giorgi.

Rita Chantre A decoração do Georgia veio mesmo da Geórgia

Rita Chantre As paredes do Georgia estão forradas com tecidos, roupa e brinquedos tradicionais

A decoração veio da Geórgia: no Verão passado, Jaba regressou de lá com tecidos, bonecos e instrumentos tradicionais. São eles que enfeitam as paredes – e até os tectos, uma vez que os candeeiros estão vestidos com roupas tradicionais. Além disso, em várias molduras estão fatos do sobrinho, Papuna, que era bailarino de danças tradicionais e que agora está responsável pelo bar. Numa fotografia logo à entrada é possível vê-lo em palco, quando tinha apenas seis ou sete anos.

Na cozinha, tudo é feito na hora e as receitas não tiveram qualquer adaptação para agradar ao paladar português. “Se adaptássemos já não era georgiano. Quando estás a abrir uma coisa típica, tens de estar preparado para ter pessoas que gostem e outras não.”

Um pão em forma de barco e dumplings para comer à mão

Começando pelo básico, há pão georgiano com tomate, requeijão e hortelã (8€) e adjaruli (18€) – um pão em forma de barco, recheado com queijo, manteiga e ovo, feito aqui mesmo. O ovo chega por misturar, como numa açorda, sendo envolvido com o queijo e a manteiga já à frente do cliente. E agora, como é comemos isto? O ideal é tirar um pouco de pão das bordas e molhá-lo no recheio. No final, só há-de restar a carcaça amolecida pelo queijo (ou seja, a melhor parte).

Rita Chantre O adjaruli do Georgia

Rita Chantre O colorido pkhaleuli do Georgia

Numa travessa chega o colorido pkhaleuli (18€), com três bolas feitas de espinafres, beterraba e alho francês. No centro há beringela e pimentos recheados com nozes. Tudo é salpicado com romã e acompanhado com bolinhos de milho. Uma imensidão de sabores e frescura num só prato – este é daqueles que vai ficar vazio num instante.

Para os apreciadores de carne há tolma (16€), carne mista picada com arroz revestido em folha de videira e embebido em iogurte e alho; ou sacivi (18€), frango braseado com molho de nozes, açafrão e romã. Os khinkali (15€) são uma espécie de dumpling com carne mista, alho, coentros e cebola. Chegam em doses de cinco e são enormes, portanto há que seguir as seguintes instruções: “Come-se com as mãos. Pegamos na parte mais estreita, viramo-lo ao contrário e trincamos. Sugamos o molho, se não vai escorrer-nos para as mãos, e depois é só continuar a dar pequenas trincas”.

Também existem opções vegetarianas, caso do bebos lobio (12€), feijão refogado com tomate e coentros, ou da salada kakhuri (10€), com tomate, pepino, cebolinho, nozes e romã.

Rita Chantre Os khinkali comem-se com as mãos

Muitos dos ingredientes, como as especiarias e o queijo, vêm da Georgia. Assim como o vinho. “Há muita produção de vinho lá. Sabiam que a Georgia é o país onde nasceu o vinho, há oito mil anos?”

Não sabiamos e, com isso, ganhámos mais um motivo para provar as opções da carta. Nos brancos há pirosmani rkatsiteli (7€ o copo e 30€ a garrafa) ou alazani rkatsiteli (36€); nos tintos saperavi dry (8€ o copo e 32€ a garrafa); e nos rosés o pom-pom (7€ o copo e 28€ a garrafa).

Impronunciáveis, mas deliciosos

Se achava que os nomes ficavam mais fáceis de dizer a partir daqui, desengane-se. Nas sobremesas, o pelamushi (5€) é um dos mais apreciados. É feito com sumo de uva natural, engrossado com farinha de trigo, e leva nozes. O Torti de khinkali com frutos vermelhos (9€) é como um dumpling, mas aberto. No centro tem um bolo fofo e húmido, com creme de baunilha e frutos vermelhos.

Rita Chantre Entre as sobremesas do Georgia está este Torti de khinkali com frutos vermelhos

No final do ano passado, num concurso de Gastronomia Intercultural, organizado pela Câmara Municipal de Oeiras, o Georgia ficou em primeiro lugar entre 25 países participantes, um certificado que exibem com orgulho numa das paredes. Um dos objectivos é mesmo o de mostrar mais da cultura do seu país, mas Jaba orgulha-se de encher as mesas do restaurante com clientes portugueses, além de russos, ucranianos e, claro, georgianos. “A parte mais difícil é mesmo dizerem o nome dos pratos, mas estamos cá para ensinar”, promete.

Rua de São João da Mata, 46. Qua-Sáb 12.00-15.00 e 19.00-00.00, Dom 12.00-16.00 e Ter 19.00-00.00

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