Gerador e Metro: há curtas de animação na estação do Cais do Sodré

Apanhe o metro, linha verde, e saia no Cais do Sodré. É nesta estação que no dia 2 de Dezembro o Gerador volta a unir-se ao Metropolitano de Lisboa para mais uma mostra de curtas de animação. E não tem de pagar um cêntimo.

Depois de se terem estreado em Março, a propósito dos 70 anos do Metro, regressam agora também com a curadoria da Bang Awards – International Animation Awards. Portanto, a partir das 16.00 agarre nos miúdos e instale-de no átrio da estação junto às bilheteiras – é lá que a magia acontece.

São sete as curtas-metragens que vão ser projectadas, entre as quais quatro portuguesas: Nôs Terra, filme animado contado e vivido por meninos do interior da ilha de Santiago; Quentin, O Porco que queria voar!, a história de um porco curioso que queria alcançar o céu; Antigamente, tudo era diferente!, um filme sobre a partilha de memórias entre avô e neto; e Much Better Now, que conta a história de um marcador preso a um livro esquecido.

Na corrida internacional, há Carrot Crave, uma curta das Filipinas sobre um coelho que anda em busca da maior cenoura de sempre; Cosmic Connection, filme canadiano sobre um astronauta solitário e Puggums (EUA), sobre uma história de um órfão cujos únicos amigos são a falta de esperança e o desespero.

Estação Cais do Sodré. 2 de Dezembro 16.00. Entrada livre.

