Glockenwise celebram um ano de ‘Gótico Português’ no Musicbox

Um dos mais acarinhados discos dos últimos anos em Portugal volta a ser tocado na sexta-feira. E há uma nova edição do álbum, entretanto esgotado, à venda no concerto.

Gótico Português, o quinto álbum dos Glockenwise, apanhou de surpresa quase todos aqueles que o escutaram há um ano. Já sabíamos que parcos grupos em Portugal tocavam e conheciam o rock tão bem como eles; que eram melodistas excepcionais e dotados; que – apesar de terem começado por cantar em inglês – escreviam e cantavam em português como muito poucos. Porém, nada nos tinha preparado para um disco como este, para muitos o melhor de 2023 – neste país e no mundo. Estamos a contar os minutos para voltar a ouvir as suas canções, sexta-feira à noite, no Musicbox.

Os bilhetes para o concerto já estão esgotados. “Longe vão os tempos em que não conseguíamos meter 50 pessoas [numa sala]”, ri-se Nuno Rodrigues, cantor, guitarrista e principal compositor da banda de Barcelos, que no último concerto em nome próprio em Lisboa, encheu o principal auditório da Culturgest. “Como, no MIL, a coisa também correu bem e gostaram muito do concerto, o Pedro [Azevedo, o programador do Musicbox e daquele festival] tomou logo a liberdade de nos convidar a pensarmos numa oportunidade de regressar. E porque não agora que o disco está a fazer um ano?”

A esta primeira celebração da efeméride vai seguir-se, dentro de três semanas, a 22 de Março, mais um concerto no festival Tremor, nos Açores. E há mais algumas datas na calha. “Sempre gostámos muito de tocar. E ficámos ainda com mais vontade neste disco. Sentimo-nos tão acarinhados que ficámos com imensa vontade de estar em contacto com as pessoas”, continua o vocalista. “Entretanto o disco esgotou. Também foi uma novidade para nós. E permitiu-nos fazer uma nova prensagem, limitada, de 100 cópias, que vai estar pela primeira vez à venda neste concerto.”

Uma possível explicação para o sucesso de Gótico Português, para a intensidade e o carinho com que foi recebido, são os temas tratados. Nascidos e criados em Barcelos, os Glockenwise sempre foram uma banda à parte, marginal ma non troppo, separada do Porto por uma hora e um comboio. Hoje, quase todos os membros vivem e trabalham na cidade grande. É uma história em que um número considerável de pessoas na mesma faixa etária se consegue rever. Mas que poucos cantam.

Todos já sentimos a tensão – entre a margem e a torrente, entre o lodo e o céu, entre o interior e o litoral – que se sente em canções como “Margem”, “Besta”, “Natureza”, “Vida Dã” e outras tantas. Foi por isso que o disco bateu como bateu no ano passado. Porque as vidas e as músicas deles podiam – e acabam por – ser as nossas. Esta sexta-feira, no Cais do Sodré, vamos cantá-las juntos.

Musicbox. 1 Mar (Sex). 21.30. 15€

