‘Glória’: eis o trailer da primeira série portuguesa da Netflix

“Quem controla a informação vence a guerra.” A frase está no início do trailer de Glória, divulgado nesta terça-feira, e é uma súmula do que se pode esperar do primeiro original português da Netflix. O vídeo foca-se na personagem de Miguel Nunes, o protagonista João Vidal, que se infiltra no centro retransmissor que os EUA operavam em Portugal, através da CIA, durante a Guerra Fria – a RARET. A série estreia-se a 5 de Novembro.

“A guerra faz-se com armas e não só – e aí é que entramos nós”, ouve-se alguém dizer no trailer, antes do contraponto feito por Anne O’Brien Wilson (Stephanie Vogt): “Há um agente do KGB na RARET. Temos de o encontrar e eliminar”. João Vidal é a toupeira, um engenheiro com ligações familiares ao Estado Novo que está a tentar perceber o que aconteceu a Mia (Victoria Guerra), uma espiã soviética desaparecida em Portugal. Adriano Luz dá corpo ao controleiro de João e o vídeo também oferece um vislumbre sobre a personagem.

“Não vou matar pessoas que são inocentes”, diz o protagonista. “Ninguém é inocente, João”, responde-lhe, serenamente, a personagem de Adriano Luz. “Numa rede de mentiras, saber em quem confiar é meia batalha ganha”, sublinha o trailer, em letras garrafais. A personagem de Marcello Urgeghe também se faz ouvir no vídeo, dirigindo-se ao protagonista: “O João é o quê? O gato ou o rato? Ou é os dois ao mesmo tempo?”.

Com quase dois minutos e ao som de “White Room” dos Cream, o trailer de Glória mostra ainda um pouco da relação entre João Vidal e a personagem de Carolina Amaral, que aparenta ser o seu interesse romântico. O elenco da série, criada por Pedro Lopes e realizada por Tiago Guedes, conta ainda com Afonso Pimentel, Joana Ribeiro, Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Carloto Cotta, Maria João Pinho, Inês Castel-Branco, Rafael Morais, Leonor Silveira, Matt Rippy, Jimmy Taenaka, Ana Neborac e Augusto Madeira.

Netflix

Além do trailer, foi também divulgado o cartaz da série nesta terça-feira. É a imagem que está acima.

