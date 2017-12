Glovo, a app de entregas para um Natal descansado

Esqueça a azáfama e teste o slogan da Glovo: "tudo o que quiser entregue em minutos". A app permite comprar, receber ou enviar todo o tipo de produtos.

Surgiu em Outubro em Portugal mas nada como a agitação de Dezembro para mostrar o que vale. A Glovo é a aplicação que permite aos utilizadores entregar presentes sem sair do mesmo lugar: basta indicar o local de recolha e a morada da entrega. Mas há muito mais a descobrir.

Se até para ir a lojas tiver preguiça, a app vai às compras por si — pode encomendar sugestões tão diversas como moda, vinhos, flores, discos, electrónica, ou chocolates, bastando para isso consultar a opção "Lojas". Se nenhuma ideia o satisfizer, há pedidos personalizáveis.

O céu só não é o limite porque deve ter em conta os limites geográficos. Pode recorrer a estabelecimentos abrangidos pela área coberta, na zona de Lisboa, e terem conta que o volume das encomendas não deve exceder os 40x40x30cm nem os nove quilos de peso.

Já lhe dissemos que a Glovo também lhe leva comida? "A Glovo leva até si o cardápio dos respectivos parceiros, mas também de quaisquer estabelecimentos de restauração selecionados, desde que disponibilizem serviço take away e se encontrem no interior do perímetro da área geográfica de operação", explica a app, cuja lista de parceiros inclui o bolo rei da Confeitaria Nacional, uma refeição italiana da Pizzaria Zero Zero, um hambúrguer da Hamburgueria do Bairro, um gelado da Amorino e um café Starbucks.

