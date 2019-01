Glovo lança serviço de entregas ilimitadas a 5,99€ por mês

Boas notícias para os utilizadores frequentes da plataforma de entregas Glovo: a partir de agora pode subscrever uma assinatura mensal e ter entregas ilimitadas por apenas 5,99€.

O Glovo Prime, a nova subscrição mensal que a empresa espanhola lançou esta terça-feira, é perfeita para quem costuma optar pelo conforto das entregas, sem ter de se meter a caminho.

Com esta assinatura, por 5,99€, pode fazer todas as encomendas que quiser, dentro das categorias “comida, mercados, farmácia, snacks, sumos e lojas”, sem pagar a taxa de entrega habitualmente de 1,90€. Ficam de fora as opções “qualquer coisa”, que permite a encomenda de qualquer produto ou refeição de sítios sem parceria com a Glovo, e também a opção “recolher ou enviar”.

A Glovo foi fundada em Barcelona em 2015 como uma aplicação para dispositivos móveis que vai buscar e entrega tudo o que quiser dentro da mesma cidade. Chegou a Lisboa em Outubro de 2017 e ao Porto em Março de 2018, sendo a principal concorrente da plataforma Uber Eats.

Este novo serviço está disponível para todos os utilizadores Glovo em Lisboa e no Porto. Para subscrever terá de actualizar a aplicação.

