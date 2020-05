Glovo tem um supermercado próprio e entrega até à meia-noite

A Glovo quer entregar compras de supermercado em tempo recorde a casa dos clientes. A promessa é que o novo serviço fique brevemente disponível durante as 24 horas do dia.

Bebidas, gelados e congelados, mercearia, bio e saudável, frescos, higiene e beleza, limpeza, bebé e animais são as categorias do novo Glovo Market, o supermercado próprio da Glovo, disponível através da app e do site oficial.

Embora a Glovo esteja presente em 36 cidades portuguesas, o serviço arranca apenas na cidade de Lisboa, pelo menos para já, e está disponível entre as 08.00 e a 00.00, todos os dias. Brevemente ficará disponível as 24 horas do dia e as entregas são feitas em menos de meia hora, garante a Glovo, “tendo em conta que existem recursos alocados única e exclusivamente a escolher e preparar todas as compras para as fazer chegar o mais rapidamente possível ao utilizador”.

Uma aposta que parece segura, numa altura em que há quem prefira não arriscar entrar em espaços fechados além da própria casa. Ricardo Batista, country manager da Glovo em Portugal, garante que houve “um aumento de 80% dos pedidos em média durante o mês de Abril face aos primeiros meses de 2020”.

A taxa de entrega é de 2,99€ e para encomendas abaixo de 10€ é cobrada uma sobretaxa de 1,99€. Além do Glovo Market, a área “Supermercado” da app inclui parceiros como o Continente, a Go Natural ou o Minipreço.

