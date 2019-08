Glow: a luta continua (em Las Vegas)

Continuamos a apoiar as lutadoras profissionais de Glow, cuja terceira temporada chega esta sexta-feira à Netflix. A acção passa agora para Las Vegas, e Geena Davis junta-se ao elenco da série.

Poucas pessoas têm tantas razões para dizer que a vida é uma luta como as wrestlers profissionais da série Glow, as Glorious Ladies of Wrestling da década de 80. E a terceira temporada vai começar esta semana na Netflix.

Tal como já tinha ficado implícito no final da segunda temporada, as lutadoras vão instalar-se em Las Vegas, o que permite à produção incluir uma nova personagem em Glow. Ela não é uma lutadora e é interpretada por uma actriz sobejamente conhecida, que nos últimos anos tem andado mais pela televisão do que pelo cinema, onde se tornou famosa.

Responde pelo pomposo nome de Sandy Devereaux St. Clair, é a directora de entretenimento do Fan-Tan Hotel and Casino, com o qual as wrestlers têm um contrato para actuar, e é personificada por Geena Davis, que no ano passado cessou a sua participação em Anatomia de Grey.

Ruth (Alison Brie), Betty (Debbie Egan), Rhonda (Kate Nash) e as restantes lutadoras, bem como Sam (Marc Maron), o director da organização, vão assim continuar a luta (e os seus romances), agora na cidade do jogo e do prazer, com todas as suas atracções e armadilhas.

Netflix. Sex.

