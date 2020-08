"Gordon Ramsay: Uncharted" passa por Portugal em 2021

Em Julho, Gordon Ramsay foi avistado num restaurante na Ericeira. Depressa surgiram rumores que um dos chefs mais conhecidos do mundo estaria em Portugal a gravar um episódio para Gordon Ramsay: Uncharted, série da National Geographic em que o cozinheiro viaja pelo mundo para conhecer novos sabores e as culturas locais.

Agora, o canal confirmou, em comunicado, que a terceira temporada do programa, que se estreará em 2021, contará com um episódio gravado em Portugal. O chef escocês, conhecido pela personalidade rígida que emprega em alguns programas televisivos, esteve no restaurante Esplanada Furnas, na Ericeira, e com pescadores de Peniche.

A segunda temporada, contudo, chega ao pequeno-ecrã a partir de 4 de Setembro, às 22.10. Aí, será possível acompanhar Ramsay numa aventura num lago sul-africano em busca de um robalo, a mergulhar nos fiordes gelados da Noruega, a explorar as águas do Cabo Frederick Hendrick, na Tasmânia, ou a navegar de barco ao largo da costa de Padang, na Sumatra.

+ Oito séries sobre comida que vai querer ver

+ Leia, grátis, a Time Out Portugal desta semana

Share the story