“Gozosos, eu e a velha, ali ficamos”. Vai ouvir-se poesia no Metro de Lisboa

Gosta de ler poesia? E de ouvir? Esta quinta-feira, 21 de Março, Dia Mundial da Poesia, vão ler-se poemas no metro e distribuir-se postais com "Os Lagartos ao Sol", um poema de Alexandre O’Neill (1924-1986), dando assim início às celebrações do centenário do nascimento do autor. (É deste poema o verso citado no título.)

Estávamos em 1999 quando foi criado o Dia Mundial da Poesia, que promove a leitura, a escrita, a publicação e, claro, o ensino da poesia em todo o mundo. A escolha da data, 21 de Março, ocorreu por ocasião da 30.ª Conferência Geral da UNESCO, que teve lugar ​em Paris, a 16 de Novembro. Desde então, muitos países assinalam a efeméride através de diferentes iniciativas. Em Portugal, estão já previstas várias actividades, de norte a sul do país, incluindo esta, organizada pela Assírio & Alvim, em parceria com o Metropolitano de Lisboa.

A leitura de poemas ao vivo, que está prevista acontecer em três estações de metro, ficará a cargo da actriz, cantora e locutora Patrícia Andrade. A agenda é a seguinte: às 08.00 na estação do Cais do Sodré, às 13.00 na estação de São Sebastião e às 17.00 na estação da Baixa-Chiado.

+ Uma feira, um consultório e uma maratona. É o Dia Mundial da Poesia no CCB