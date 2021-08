Grab Good Goods regressa com moda portuguesa e descontos

Depois de duas edições em 2019, a loja temporária Grab Good Goods, que reúne peças de designers de moda nacionais (muitas delas a preços de saldos), volta a abrir no 28B da Rua do Alecrim, a meio caminho entre o Chiado e o Cais do Sodré.

Até ao dia 15 de Setembro, os expositores voltam a encher-se de moda portuguesa de autor. Criações de Ricardo Andrez, Nycole, Gonçalo Peixoto, Pé de Chumbo, David Catalán, Duarte (presenças habituais nos calendários de desfiles da ModaLisboa e do Portugal Fashion), entre muitas outras, fazem parte desta iniciativa que volta a tentar aproximar os consumidores, portugueses e estrangeiros, do design nacional.

A melhor parte são mesmo os descontos. Tal como há dois anos, as peças dos designers voltam a ter preços mais convidativos, com reduções que chegam aos 80%. Já a loja abre todos os dias, entre as 10.00 e as 19.00. Boas compras.

