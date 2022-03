Grandes nomes do bartending mundial vêm a Lisboa a convite do Red Frog e do Monkey Mash

É o Lisbon Calling. De 24 de Março a 27 de Abril, Paulo Gomes e Emanuel Minez vão receber alguns dos bartenders do top 100 da competição The World's 50 Best Bars.

Abram alas para alguns dos nomes mais sonantes do universo da coquetelaria. De 24 de Março a 27 de Abril, estas grandes referências do bartending mundial, que integram a lista de The World's 50 Best Bars, chegam a Lisboa a convite do Red Frog e do Monkey Mash, também eles nessa lista, para noites regadas a cocktails — o Lisbon Calling, como lhes chamam.

Nesta quinta-feira, dia 24, é a vez do conceituado Pietro Collina, director do bar NoMad London, fazer cocktails da sua autoria. O bartender holandês do Handshake speakeasy, Eric Van Beke, aterra no dia 13 de Abril com cocktails sofisticados e divertidos. Por fim, no dia 27 de Abril, vêm cá Ola Carlson e Alex Skärlén, do Lucy's Flower Shop, em Estocolmo. Todos os takeovers duram das 22.00 à 01.00.

“Serão três noites em que o Red Frog e o Monkey Mash recebem grandes nomes do bartending mundial, três noites em que os nossos clientes poderão ter a experiência única de provar cocktails de autores internacionais sem sair de Lisboa”, explicam Paulo Gomes e Emanuel Minez, fundadores dos bares lisboetas Red Frog e do Monkey Mash num comunicado enviado à Time Out.

