Tchin, tchin. Brindemos ao regresso do Lisbon Bar Show

Depois de dois anos de ausência, o maior convívio de coquetelaria do país vai regressar à Sala Tejo da Altice Arena nos dias 17 e 18 de Maio. O Lisbon Bar Show volta a reunir alguns dos mais reconhecidos nomes do bartending nacional e internacional, que vão dar a conhecer novidades e tendências a colegas de profissão e a todos os apreciadores destas bebidas espirituosas.

“A grande novidade é conseguirmos que isto aconteça. Não tenho coelhos para tirar da cartola”, afirmou esta quinta-feira Alberto Pires, barman experiente e organizador do Lisbon Bar Show, na apresentação do evento. “Normalmente a maior revelação da apresentação do evento é a entrega de prémios. Mas como no ano passado entregámos prémios em plena pandemia, saltámos um ano.”

À semelhança de anos anteriores, esta 7ª edição vai homenagear um país. Desta vez a convidada é a França, berço do champanhe e do conhaque. Por isso, figuras como o bartender francês, mas a morar no Reino Unido, Remy Savage, considerado pelo The World’s 50 Best Bars a personalidade do ano 2021 da indústria, e o também francês Stéphane Moeslé, director de inovação em bebidas da marca Monin, vão marcar presença. Referências na gastronomia em Lisboa, como os chefs franceses Vincent Farges, do restaurante estrelado Epur, e Frederic Breitenbucher, responsável pela cozinha do requintado The Albatroz Hotel, em Cascais, também vão participar no evento.

A eles juntam-se presenças habituais, como Ian Burrell, reconhecido embaixador mundial de rum, que irá falar sobre rum da Madeira, os historiadores de cocktails Jared Brown e Anistatia Miller, ou o especialista em tequila Julio Bermejo, entre muitos outros.

“Este ano resolvemos ter muito mais portugueses”, garante Alberto Pires. O país vai estar representado pela bartender Tatiana Cardoso, considerada a Melhor Barmaid pelo Lisbon Bar Show em 2018 e 2019, por João Sancheira, bartender do 100 Maneiras e vencedor do World Class 2021 em Portugal, e não só.

Os bilhetes para o Lisbon Bar Show, válidos para os dois dias, podem ser adquiridos em pré-venda online no site do evento pelo valor de 23€, ou à porta do evento por 30€.

