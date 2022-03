No menu desta semana, o Time Out Market Lisboa tem Pimenta Caseira

Mas não é um ingrediente nem um condimento de um restaurante do mercado: é uma banda que se apresenta em concerto na sexta-feira, 18 de Março, no Estúdio Time Out.

O colectivo que nasceu no Cais do Sodré, formado por Fred Martinho aka B.E.R.A. (fundador dos HMB) na guitarra e talkbox, Gui Salgueiro aka Yanagui nas teclas, Zá Maria no saxofone, vocoder e sintetizadores, e Ariel Rosa na bateria e pads, regressa ao seu bairro favorito na sexta-feira, para dar um concerto no Estúdio Time Out.

Em palco, os Pimenta Caseira, que lançaram recentemente o disco de estreia Cais Vol. 1, apresentam uma fusão de jazz com r&b, soul, pop e hip-hop, mas a improvisação também tem um papel importante no resultado final. Tudo isto faz deles um dos projectos mais inovadores e originais da música actual em Portugal.

Nesta actuação especial, contam ainda com convidados especiais como Janeiro, Pité dos MGDRV e MAR. A primeira parte fica a cargo do produtor, compositor e artista Left e, como sempre, em concertos dos Pimenta Caseira, a festa continua na pista de dança com Progressivu.

Time Out Market Lisboa. Sex 21.00. 10€-12€.

