JNcQUOI Ásia e Mendi trazem as cores da Índia para Lisboa

Durante uma semana, o restaurante da Avenida da Liberdade, em parceria com o indiano Mendi, celebra o Holi com um menu especial, uma exibição e uma experiência imersiva.

Todos os anos, a Índia comemora a chegada da Primavera com o Holi, conhecido como Festival das Cores. O JNcQUOI Ásia, em Lisboa, também quer participar nas celebrações e organiza, em parceria com o Mendi, um restaurante indiano do Porto, uma semana temática com direito a menu especial.

O menu criado pelo Mendi, e que está disponível tanto ao almoço como ao jantar, começa com uma chamuça de borrego, servida com chutney de manga, pickle de manga e iogurte e menta (9€); seguindo-se um camarão tigre marinado em especiarias e assado no forno tandoori (48€), um caril murgh makany (25€) ou chana masala, um caril de grão indiano (15€), como pratos principais. Para acabar em beleza, haverá bebinca, uma sobremesa indiana em camadas com especiarias (11€), e kulfi, um gelado indiano de cardamomo, amêndoa e pistacho (11€).

A este menu bem colorido junta-se, apenas durante o jantar, uma exibição de dança tradicional indiana e uma experiência imersiva.

A festa no restaurante da Avenida da Liberdade acontece entre 14 e 21 de Março. As reservas podem ser realizadas por telefone (219 369 900) ou por e-mail (bookatable@jncquoiavenida.com).

