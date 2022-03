O curso de picantes d'O Homem Que Comia Tudo quer pôr o Zoom a arder (mais uma vez)

É conhecido no mundo virtual como O Homem Que Comia Tudo, mas bem podia ser o Homem Que Promete Fazer Suar do Bigode. Ricardo Dias Felner, jornalista, escritor e ex-director da Time Out, volta a fazer das suas com um novo curso de picantes na plataforma Zoom, a acontecer nos dias 23, 25 e 30 de Março e 1 de Abril, entre as 18.30 e as 20.30. São quatro sessões que resultam em quatro jantares picantes, com direito a um kit de chiles secos (e outros ingredientes) e a uma fita anti-suor (muito estilosa) que lhe chegam a casa.

Esta não é a primeira vez que o crítico gastronómico faz subir a temperatura. Mas se os primeiros encontros do Super Club Malagueta, que se iniciaram no primeiro confinamento pandémico, foram dedicados à Ásia, este explora os picantes da América Latina. “A ideia é a mesma. Cozinharmos juntos, receitas tradicionais, sem atalhos, nem recriações, mas com muita capsaicina”, lê-se no site d’O Homem Que Comia Tudo.

O curso destina-se a “toda a comunidade de foodies, gastrónomos e amantes da comida em geral”, escreve o jornalista, que é como quem diz a todos os curiosos. Durante estes dias, Ricardo Dias Felner vai meter os ceviches, os tacos, as tortillas e os molhos em dia.

As inscrições são feitas via email e o curso, com uma duração total de oito horas, tem o custo de 75€.

