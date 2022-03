Lisboa volta a pintar com as cores do Bollywood Holi

Depois dos tempos cinzentos da pandemia, o Bollywood Holi volta a trazer cor (literalmente) e diversão à cidade de Lisboa, já no dia 20 de Março. Esta edição do festival acontece pela primeira vez no espaço exterior do Templo Radha Krishna da Comunidade Hindu de Portugal, depois de seis edições no Mercado de Fusão do Martim Moniz.

O festival começa logo às 10.00, com uma aula de yoga com Isa Guitana. Às 12.00, entoam-se mantras, num momento acompanhado pela voz de Cuca Roseta e pelo sitar de Rumar.

Pela hora de almoço, já com apetite aberto, os participantes são convidados a visitar o mercado gastronómico, onde as grandes especialidades serão os sabores da Índia. Artesanato e bailarinas vestidas a rigor servirão de aperitivos a esta viagem.

A aguardada explosão de cores está marcada para as 15.00, ao som de DJ Yash. O bilhete já inclui um pacote de tinta, mas mais pacotes poderão ser adquiridos durante o espetáculo. As tintas utilizadas são produzidas a partir de ingredientes naturais, biodegradáveis e não tóxicos. O objectivo é que os festivaleiros entrem no recinto com roupa branca e saiam tingidos com os tons do arco-íris.

Alameda Mahatma Gandhi (Telheiras). Dom (20 de Março) 10.00. Bilhetes: 10,70€ (5,35€ para entradas a partir das 11.30). À venda na See Tickets.

