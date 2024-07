A Grécia é conhecida por muitas coisas, mas uma delas são sem dúvida as suas praias. Com uns impressionantes 13.676 quilómetros de costa, o país está repleto delas, por isso não é de admirar que todos os anos tanta gente queira aproveitar a sua beleza.

No entanto, os gregos não estão assim tão entusiasmados com o número de pessoas que invadem as suas praias. Em Março passado, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou mesmo uma nova “lei das praias” para o país, numa tentativa de reduzir a superlotação e tornar as praias mais agradáveis para os locais.

A lei visa tornar 70% das praias livres de espreguiçadeiras (85% das quais estão em áreas de conservação) e implementar uma distância mínima de quatro metros entre as espreguiçadeiras e o mar.

Como vão fazer cumprir essas novas regras? Bem, quem estiver estendido a apanhar sol na Grécia este Verão e ouvir o zumbido de um drone, vai saber como. Estes aparelhos estão a ser usados juntamente com uma app de denúncia de cidadãos para patrulhar as praias e identificar quaisquer bares, restaurantes e empresas que aluguem espreguiçadeiras sem licença.

A aplicação MyCoast contém uma lista de estabelecimentos que estão legalmente autorizados a disponibilizar espreguiçadeiras e permite que os frequentadores das praias denunciem violações. Vão ser monitorizadas 14 praias, incluindo Kryoneri, Valtos, Lagonisi, Nea Herakleia e Klima em Aegina, Masouri em Kalymnos, além de várias em Corfu e Rodes.

De acordo com a imprensa local, mais de 1000 queixas foram feitas só em Julho, e foram aplicadas coimas no valor total de 350 mil euros em cinco dias. 350 mil euros. A maior dessas multas, 220 mil euros, foi aplicada a uma empresa que operava espreguiçadeiras sem licença na praia de Thymari.

“O nosso objectivo é proteger, por um lado, tanto o ambiente quanto o direito dos cidadãos ao livre acesso à praia”, disse o ministro da Economia e das Finanças grego, Kostis Hatzidakis, segundo a euronews. "E, por outro lado, preservar o nosso produto turístico, bem como o empreendedorismo saudável representado por empresários que fazem o trabalho correctamente.”

