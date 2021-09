Greenie, o quiosque que faltava no centro histórico de Oeiras

Com uma carta para todas as horas do dia, sunset parties com música ao vivo e estacionamento gratuito, o Greenie chegou para animar a vila.

Camila Pizarro não podia estar mais entusiasmada com a nova fase da vida, prestes a começar. Após sete anos como gestora de recursos humanos na área de eventos e activações de marca, tinha decidido, aos 32, arriscar e apresentar demissão na agência onde trabalhava. O futuro tinha tudo para ser risonho, ia trabalhar com o melhor amigo, Gonçalo Frofo, actualmente com 30 anos, na área em que já tinha experiência. Só que, como tantos outros, foi apanhada pela pandemia.

“Despedi-me em Fevereiro de 2020. Tinha de dar dois meses à casa e a Covid começa em força em Março. Portanto, saio de um sítio onde estava efectiva há vários anos para me lançar de cabeça numa empresa com o meu melhor amigo, e fiquei completamente à toa, porque o plano era continuar a trabalhar na área dos eventos e não havia nada, estava tudo completamente parado”, recorda agora sorridente.

“Entretanto o Gonçalo, que é super dinâmico e pró-activo, pensou 'eu não posso ficar parado'. Com o seu outro sócio, o Abdul Ibrahim, começam a ver alternativas e conseguem a patente de um desinfectante”. Abracadabra! Juntos formam a empresa Green Company e convidam Camila para trabalhar com eles este produto. “Vendíamos o desinfectante às paletes, foi uma loucura”, explica para quem já não se lembra da corrida ao álcool-gel e produtos similares. “Na altura, um bidon de cinco litros, que actualmente custa 8,99€, custava 24,60€.”

Foi dos excedentes desta jogada asséptica que nasceu o Greenie, um quiosque de comida saudável mesmo no centro histórico de Oeiras. Com um enorme estacionamento gratuito, informação de extrema relevância para quem conhece as ruas adjacentes ao Palácio Marquês de Pombal, este novo espaço veio trazer ao município “algo diferente e com uma decoração mais actual, mais instagramável e mais fora da caixa”, refere Camila, que à semelhança do que se tinha passado com os desinfectantes, também nunca tinha trabalhado em restauração.

DR Quiosque Greenie, em Oeiras

Abertos todos os dias das nove da manhã às nove da noite, têm na carta opções para todas as horas. Há das taças de iogurte e de açaí, ambas com banana, morango e granola (4,50€-6,50€), pães e croissants com queijo e/ou fiambre (entre 1,60€ e 2,50€), saladas como a de salmão, com quinoa, rúcula, abacate, tomate e frutos secos (9,50€), e ainda opções mais gordas, como a tábua de queijos e enchidos (25€) ou presunto pata negra (17€). A hora de ponta tem sido aos almoços, conta Camila, e neste turno e “o que sai mais são os wraps”. “As pessoas adoram, vêm cá de propósito.”

O feedback tem sido muito positivo, algo que se reflecte na esplanada sempre com gente, e a mais recente novidade é que o Greenie, depois de um intervalo no Verão, retoma a música ao vivo e os DJs sets todas as sextas-feiras, convidando assim os interessados em lá passarem para beber um copo ao final da tarde. “Queremos aproveitar as últimas noites de Verão”, explica. “E à sexta-feira também fazemos eventos para as marcas que vendemos na loja aqui ao lado e que também é nossa. Assim juntamos tudo e conseguimos dinamizar os dois projectos em simultâneo, atraímos pessoas que aqui vêm ao quiosque para a loja e os clientes da loja que ainda não conhecem o Greenie.”

A loja de que Camila fala é a FEED, paredes-meias com o Greenie, e que exibe marcas de roupa criadas por instagramers portuguesas mas também outras que até então só existiam no digital. Nas prateleiras também há peças de bijuteria, objectos de decoração e produtos da Green Company – creme para o corpo, gel de banho e hidro-álcool, tudo com 99% de ingredientes naturais e embalagens 100% recicláveis.

Agora, o próximo passo, é abrirem um restaurante também em Oeiras e algumas lojas da FEED pelo país, confessa Camila, sublinhando que os três sócios se dão muito bem. “Nunca há discussões, queremos muito crescer e estar bem, e estamos muito focados nisso.”

Largo Avião Lusitânia (Oeiras). Seg-Dom 09.00-21.00

+ Santa. Neste restaurante a religião é a comida

+ Bagels e bicicletas: uma nova receita à conquista de Lisboa