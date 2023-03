Gregorio Duvivier e Ricardo Araújo Pereira voltam a reunir-se em palco

Gregorio Dudivier e Ricardo Araújo Pereira juntaram-se pela primeira vez em 2017 e, desde então, têm procurado pretextos para se voltarem a encontrar. Um português e um brasileiro entram num bar é o provocador título do espectáculo que os junta novamente em palco. Aponte a data: 5 de Maio, às 21.00, no Teatro Tivoli BBVA, na Avenida da Liberdade.

O brasileiro Gregorio Duvivier é o co-criador do maior canal de humor do Brasil, a Porta dos Fundos. O português Ricardo Araújo Pereira é um dos fundadores do grupo Gato Fedorento e um dos humoristas mais reconhecidos em Portugal. Em 2021, quando fizeram o espectáculo Um português e um brasileiro entram num bar pela primeira vez, esgotaram em poucas horas cinco datas entre Lisboa e Porto. Dois anos volvidos, voltam a reunir-se.

“A data escolhida para este aguardado reencontro entre duas figuras do humor em língua portuguesa não poderia ser mais apropriada. 5 de maio é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, e não há melhor maneira de a celebrar do que com o melhor pingue-pongue humorístico sobre as suas peculiaridades”, lê-se em comunicado sobre o evento. Na mesma nota, avisa-se ainda que os humoristas não vão responder à pergunta da praxe “Qual é o limite do humor?”.

Os bilhetes (15€-30€) ficam à venda na Ticketline e nos locais habituais, incluindo na bilheteira do Tivoli BBVA, a partir das 12.00 de sexta-feira, 31 de Março.

Teatro Tivoli BBVA. 5 Mai, Sex 21.00. 15€-30€

