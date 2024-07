Greve vai afectar circulação de comboios durante dois dias

Nos dias 22 e 24 de Julho, os serviços da CP prevêem perturbações. Nestes dois dias, as greves duram 24 horas.

Convocadas pelos sindicatos ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINAFE, SINDEFER, SINFA, SINFB, SIOFA, SNAQ, SNTSF, STF e STMEFE, os comboios da Comboios de Portugal vão sofrer perturbações na circulação na próxima segunda e quarta-feira, 22 e 24 de Julho. As greves duram o dia todo.

Para quem já adquiriu bilhetes para viajar nos serviços Alfa Pendular, Intercidade, Internacional, Interregional e Regional, pode pedir o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou pode sempre trocá-lo, gratuitamente, para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

Os bilhetes comprados na app CP ou na bilheteira online podem ser reembolsados ou trocados em myCP, mas apenas até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente. A troca ou reembolso dos bilhetes adquiridos na bilheteira deve ser feita na mesma. Se passar esse prazo, até dez dias depois de terminada a greve, o pedido de reembolso deve ser feito através do formulário de contacto online, basta juntar a digitalização do bilhete original.

