GROM vai oferecer gelados para celebrar dois anos no Chiado

A GROM, geladaria italiana na Baixa de Lisboa, vai celebrar o segundo aniversário e quer oferecer um segundo gelado aos apreciadores do autêntico sabor italiano na compra do primeiro. Entre 3 e 5 de Julho, todos os visitantes que pedirem um gelado, receberão outro de tamanho abaixo. Em pedidos de take-away, a oferta será um topping de biscoitos caseiros, disponível até 12 de Julho.

Será possível escolher qualquer um dos sabores, desde o gelado do mês, iogurte com morango e avelã, que junta numa combinação única a frescura do morango com a cremosidade do iogurte e crocância da avelã, aos já conhecidos sabores de stracciatella, pistachio, crema di grom, caramelo e amêndoas. Outras novidades da época incluem o gelato de Mirtilo, com a sua cor púrpura e aroma intenso, ao qual se juntam os restantes sorbets de fruta, como a framboesa, limão, melão e figo.

Em 2018, Guido Martinetti e Federico Grom, trouxeram o conceito de Itália para o coração de Lisboa. Depois de dois anos no Chiado, continuam a querer surpreender os amantes de gelados, convidando-os a provar os seus sabores feitos de raiz, sem glúten, corantes artificiais, conservante ou emulsionantes.

Rua Garrett, 42 (Baixa-Chiado). Seg-Dom, 12.00-23.00.

