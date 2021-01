Grupo Olivier compra icónico restaurante XL

Foi dos primeiros restaurantes a servir comida japonesa na cidade e um dos mais sofisticados à época. Por lá passaram intelectuais, políticos, desportistas – era o lugar ideal para ver e ser visto. O XL, primeiro em frente à Assembleia, na Rua de São Bento, e depois na Calçada da Estrela tornou-se um restaurante icónico em Lisboa. O seu primeiro proprietário, Vasco Gallego, esteve ao leme deste espaço durante mais de meio século, mas o restaurante mudou de mãos. Olivier da Costa será o próximo proprietário do XL, confirmou à Time Out o próprio.

“Estou muito contente por juntar o icónico XL ao nosso portefólio de conceitos gastronómicos inovadores. Este sempre foi um restaurante reconhecido como um espaço de referência, com um conjunto de clientes muito fiéis”, revela o chef e criador do Yakuza, KOB ou Guilty. “Estou entusiasmado por assumir agora este projecto e esperamos reabrir com novidades, em linha com o seu ADN, logo que a pandemia nos permita”, acrescenta.

A Time Out questionou o empresário sobre qual será o novo conceito do espaço, mas essa informação não foi, para já, avançada devido às limitações impostas pela pandemia. “Para já, continuamos a operar em delivery e take away com os nossos conceitos Yakuza, KOB, Guilty e Savage, mantendo a nossa equipa e clientes em segurança. Mas esperamos reabrir os nossos 11 espaços assim que as restrições sejam levantadas e teremos mais novidades a anunciar para 2021”.

