Grupo Zazah vai ter um rooftop e um restaurante asiático em Alcântara

O bar-restaurante carioca que abriu no Príncipe Real em Outubro vai expandir-se para o novo pólo criativo da cidade, o LACS.

A zona ribeirinha da cidade está a crescer: o Lisbon Art Center & Studios (LACS) não é só um espaço de cowork. É, antes, um pólo criativo com programação cultural e já se sabia que ia ter um rooftop com vista 360º sobre a cidade. Só não se sabia ao certo quem ia explorar nem o que se iria poder comer e beber – a concessão vai estar a cargo dos responsáveis do restaurante Zazah, que vão abrir o Zazah Rooftop, para beber bons cocktails e tirar o pé do chão, e ainda um restaurante asiático, o Okah.

O convite surgiu por parte de Ricardo Acto, director de operações do Rock in Rio, que ganhou a concessão do espaço e desafiou Sidnei Gonzalez, sócio do Zazah, para replicar o conceito do restaurante do Príncipe Real naquele local. Mas o espaço é tão grande que se dividiu em dois. “Partimos do pôr-do-sol”, explicou numa apresentação à imprensa Sidnei, e daí surgiu o Zazah Rooftop, que terá uma carta de cocktails assinada pela Liquid Consulting e a mesma carta de cozinha internacional para partilhar que existe no restaurante – ao qual o nosso crítico Alfredo Lacerda deu quatro estrelas.

Nesta zona cimeira, feita essencialmente com contentores (uns abertos e outros fechados) haverá ainda um local para dançar.

Do lado oposto a este bar, vai nascer o Okah, um “restaurante asiático contemporâneo” com uma ementa assinada pelo chef Moisés Franco. São sete contentores, cada um com espaço para 15 pessoas. “Okah, no Brasil, são as casas indígenas”, explica Moisés. “Aqui cada grupo de mesas são as nossas okahs.”

©DR

A abertura está prevista para fim de Julho e a carta terá pratos como o filipino kinilau, um género de ceviche “mas bem mais antigo”, temperado com especiarias asiáticas, amêijoas com garam masala, um borrego com molho de ananás e hortelã ou camarões tigres gigantes.

