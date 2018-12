Guerra dos Tronos, Walking Dead e Jack, o Estripador: há novas escape rooms em Lisboa

Há três novas escape rooms da Game Over em Lisboa e uma delas é inspirada na série da HBO, A Guerra dos Tronos. Tem uma hora para encontrar um pergaminho antigo e conseguir sobreviver aos Caminhantes Brancos (White Walkers). Está preparado?

Depois de Itália, Finlândia, Grécia e Reino Unido, as escape rooms da Game Over aterraram em Lisboa no Verão de 2017, com cenários de fundo dos filmes Saw, Templo Proibido de Montezuma e Missão Impossível. Agora há três novas salas de fuga para resolver enigmas num determinado período de tempo.

Em War of Thrones, a única esperança que existe para sobreviver aos White Walkers, que conseguiram atravessar a muralha de gelo e estão por todo o lado, é um pergaminho antigo deixado pelo Grand Maester. Infelizmente os representantes das Casas mais importantes não conseguiram encontrar a arma que vence o Inverno. Talvez os jogadores, reunidos no salão de Castle Black, sejam capazes de desvendar o mistério e salvar os Sete Reinos.

Se preferir outro género de walkers, há também uma sala inspirada numa outra série muito conhecida: The Walking Dead. Depois de terem lutado contra os mortos vivos, o objectivo no Walking Death é estabelecer uma base numa prisão abandonada. Os jogadores têm de, passo a passo, reconstruir e reparar as fortificações do Bloco 3, conhecido como o Bloco das Solitárias.

Por último, Jack The Ripper é a nova sala com o maior nível de dificuldade: 95%. Baseada na história verídica do famoso serial killer britânico, os jogadores viajam no tempo e no espaço, até às ruas de Whitechappel, Londres, em 1888. As ruas estão vazias, há nevoeiro e a única luz ao fundo do túnel parece ser a dos candeeiros. Depois de mais um homicídio, cabe aos jogadores encontrar pistas para encontrar Jack e acabar com os massacres.

As três salas abrem esta terça-feira, dia 18 de Dezembro, no Bairro Alto. Todos os desafios duram 60 minutos e podem participar grupos de duas a sete pessoas. Quanto maior for o grupo, mais barato sai: um par de jogadores paga 25€/pax e, se forem sete, o preço baixo para os 14,50€/pax. As reservas já podem ser feitas online.

Rua de O Século 4B (Lisboa). Seg-Sex 15.30-23.00; Sáb-Dom 11.00-23.00.

