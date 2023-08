Guerra e Paz lança chancela de ficção internacional “para as audazes”

A nova chancela da Guerra e Paz, Euforia, aposta em ficção internacional de “escritoras audazes, feministas, com uma voz única”. Os futuros títulos vão ser de diferentes géneros literários, mas terão sempre em comum “personagens femininas ligeiramente retorcidas”. O anúncio foi feito esta semana no site da editora e nas redes sociais. “Euforia. Sem medo. Para as audazes.”

Os primeiros livros a ser editados pela Euforia ainda estão no segredo dos deuses, mas já há manifesto. “Queremos trazer thrillers, romantismo, drama, terror às nossas leitoras, mas com uma pequena reviravolta: optámos pelas protagonistas amorais. Aquelas que são ligeiramente retorcidas, as que quebram convenções, as que estão longe da beatificação, as que são cinzentas – mais a atirar para o negro”, escreve a editora Guerra e Paz.

Além da Euforia, há uma outra nova chancela, a Crisântemo, focada em desenvolvimento pessoal e vida prática. “Decidimos juntar autores portugueses e estrangeiros, com diferentes percursos e experiências, nesta nova casa”, lê-se na mesma nota. “Vamos ter autores cuja profissão, por vezes, justifica o nascimento de um novo livro (por exemplo, psicólogos, coaches, advogados, consultores) e outros autores que tiveram experiências de vida que vão inspirar os leitores.” Sob este selo, já há dois livros em pré-venda.

