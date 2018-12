Guia dos melhores restaurantes de Lisboa 2019 já está nas bancas

Saíram 16, entraram 36, mas ficaram os mesmos. Podia ser o princípio de uma adivinha bem engendrada ou o final de uma conta mal feita, mas é apenas o resumo desta edição do Guia de Restaurantes de Lisboa da Time Out.

Este ano, além dos 150 melhores restaurantes e das 25 melhores tascas, acrescentamos 20 apostas. São casas que não abriram há tempo suficiente para entrar nestas contas e que não tivemos tempo oportunidade de criticar, mas que já experimentámos ou que, por experiência, apostamos que vão valer a pena. Porquê fazer esta ginástica? Recapitulemos então.

Os críticos da Time Out visitam os restaurantes anonimamente e pagam pelas suas refeições - o mesmo é dizer, como qualquer cliente – e, na melhor parte dos casos, repetem a visita antes de se pronunciar. Acresce que nenhum restaurante é criticado antes de cumprir três meses de porta aberta e, por princípio, nenhum é aclamado com cinco estrelas ou despachado com apenas uma sem que um segundo crítico subscreva essa avaliação. Já sabia de tudo isto? É provável que sim. Estes últimos 470 caracteres são descaradamente copiados do guia do ano passado. Mas podiam também ter sido roubados à edição do ano anterior a esse ou à de outro antes ainda. Porque há onze anos que a Time Out faz questão de repetir esta cartilha em tudo o que faz e de a respeitar sem cedências. O que é que isso vale? Ainda e sempre, é a si que cabe dizer.

Fotografia: Inês Félix

O que temos, contas redondas, é um guia com 195 entradas, resultado de uma escolha, subjectiva como se espera, mas criteriosa como se exige. E se o número lhe parece grande, fique sabendo que foi uma luta mantê-lo tão pequeno. Bastará dizer que muitos restaurantes onde esta mesma equipa escolhe almoçar todos os dias não chegaram a estas páginas. Porque Lisboa tem hoje uma oferta gastronómica que não compara com qualquer outro tempo, na quantidade, na diversidade e, sim, na qualidade também. Talvez oferta demasiada, o tempo dirá. Mas isso é assunto para depois, Agora, é tempo de saborear.

Para estar a par do melhor que há mais a Norte, lançámos também o guia dos melhores restaurantes do Porto (9,90€), igualmente na banca.

O Guia de Restaurantes 2019 de Lisboa está à venda na FNAC, quiosques e pontos de venda habituais. P.V.P 14,90€.

+ Restaurantes com estrela Michelin em Lisboa