Guilty e Yakuza de Olivier com entregas ao domicílio e take-away

O Yakuza First Floor e o Guilty, dois dos restaurantes mais conhecidos de Olivier da Costa, adaptaram-se aos tempos que vivemos e são agora o Guilty Drive Thru e Yakuza&Go. Os dois restaurantes passam a ter menus de take-away e estão disponíveis para entregas ao domicílio através da Uber Eats.

O Guilty Drive Thru continuará a servir as pizzas e hambúrgueres pelos quais se tornou conhecido e terá um menu de take-away com destaque para as pizzas Audacious (com molho de tomate, mix de queijos,ventricina e cebola confitada [15€]) e para a Daring (com molho de tomate, mix de queijos, camarão, cogumelos, alho francês e azeite de alho [20€]).

Nas pastas, a Stunning (de gamberini com spaghetti de pimentos [21€]) e a Amusing (gnocchi com puré de abóbora assada e pesto de queijo de cabra [15€]) são as outras propostas. Nos hambúrgueres distinguem-se o Never gets old (com alface, tomate, cebola roxa, pepino em conserva, cebola confitada, queijo cheddar, mostarda e ketchup [14€]) e o Defiant (servido entre duas tostas de queijo, cebola confitada, bacon e maionese de bacon [19€]).

O Yakuza&Go continuará a servir sushi de fusão a partir do 231 da Rua da Escola Politécnica, no Princípe Real. Disponíveis estarão as entradas como o tako sacana (14€), tártaro de toro (55€) e tataki de atum (38€). Nos pratos principais, o sushi e sashimi tradicional, makizushi e especiais yakuza. Para quem não quiser peixe cru, há opções como a massa yaki udon, servida com legumes e lulas ou vaca.

Se preferir provar de tudo, existem quatro menus, incluindo um para crianças (25€), que permitem conjugar sopa miso, peças de sushi e sashimi, gyozas, nigiris e sobremesa. Os pedidos superiores a 100€ têm oferta de bebida (vinho, cerveja ou saké).

Os horários para encomenda no Guilty Drive Thru são das 12.00 às 23.00 e para take-away das 18.00 às 23.00. No Yakuza&Go as encomendas podem ser feitas entre as 12.00 e as 22.00 e o serviço de take-away funciona das 18.00 às 22.00.

Guilty Avenida, Rua Barata Salgueiro 28 A (Avenida), 211 913 590; Yakuza First Floor, Rua da Escola Politécnica 231 (Princípe Real), 934 000 913.

